Il nuovo acquisto della Sampdoria è in realtà un ritorno in Serie A: in Italia, dopo anni, si rivedrà Sebastian Giovinco, da tempo emigrato all'estero in campionati esotici. Il giocatore ha svolto in mattinata le visite mediche con i blucerchiati, e già da domani potrebbe essere a disposizione di Giampaolo.



Nel frattempo, emergono anche i retroscena relativi, ad esempio, all'ingaggio. Giovinco per sei mesi dovrebbe percepire all'incirca 500mila euro netti, scrive Tuttosport. Si tratta di una cifra perfettamente in linea con quelli che sono i parametri doriani. Inoltre, sono stati inseriti parecchi bonus cospicui, legati al rendimento, che potrebbero sensibilmente ritoccare la cifra verso l'alto.