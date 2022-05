La stagione vissuta da Albin Ekdal è stata complicata da alcuni problemi fisici, ma il centrocampista svedese, quando è sceso in campo, ha sempre offerto un rendimento positivo, stringendo i denti e organizzando il reparto mediano della Sampdoria. L'ex Amburgo, però, adesso sembra arrivato ad un bivio della sua carriera.



Il suo contratto infatti è in scadenza al termine della stagione, e quella con l'Inter potrebbe rivelarsi la sua ultima gara in blucerchiato. Ekdal aspetta la Samp, la sua volontà sarebbe quella di continuare in blucerchiato ma, scrive Il Secolo XIX, per lui si sarebbero mosse anche alcune squadre svedesi. Il giocatore attende, pronto a discutere il rinnovo, ma le parti si riaggiorneranno più avanti.