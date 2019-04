Buone notizie dall'infermeria della Sampdoria: come si apprende dal sito del club blucerchiato, Albin Ekdal è tornato a lavorare con il gruppo come Gianluca Caprari. S​edute individuali precauzionali in piscina per Joachim Andersen e in palestra per Júnior Tavares, mentre Edgar Barreto ha proseguito il suo programma personalizzato di recupero agonistico.