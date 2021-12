E' abbastanza curiosa l'assenza dagli allenamenti della Sampdoria del direttore sportivo Daniele Faggiano. Il dirigente infatti non presenzia a Bogliasco da una settimana, un tempo piuttosto lungo per chi, come l'ex Parma, deve occuparsi quotidianamente della squadra.



Secondo Il Secolo XIX il motivo dell'assenza di Faggiano sarebbe legato al calciomercato invernale. Stando al quotidiano però Faggiano non dovrebbe mancare alla cena di gruppo, in programma martedì. Questa volta però l'incontro non sarà limitato alla sola prima squadra. La cena infatti, essendo la tradizionale natalizia, sarà allargata alla Sampdoria Woman, ai rispettivi staff e a tutti gli impiegati della sede.