Massimo Ferrero ha seguito la Sampdoria da Milano. Il presidente blucerchiato non è volato con la squadra in Sardegna, bensì nel capoluogo lombardo per ritirare i premi vinti da Fabio Quagliarella al Gran Galà del calcio. Oltre ai commenti sulla gara della Sampdoria, però, al Viperetta è stato chiesto anche un commento sull'ormai nota vicenda legata alla possibile cessione del club al gruppo Vialli.



Ferrero però ha tagliato corto con la stampa presente: "Non voglio parlare più del caso Vialli. Per me è un caso chiuso" ha detto il patron blucerchiato, chiudendo virtualmente le porte ad un possibile ritorno di fiamma per la cordata catalizzata dall'ex centravanti, oggi capo delegazione dell'Italia.