C'è attesa in casa Sampdoria per la tanto agognata omologa, da parte del Tribunale di Genova, del piano di ristrutturazione presentato dal club blucerchiato intorno alla prima settimana d’agosto. Adesso però circola anche una papabile data per la fumata bianca: essa potrebbe arrivare il 12 ottobre, giornata in cui è stata fissata l'udienza per l'emissione della sentenza.



A quel punto, scrive Telenord, in assenza di slittamenti del calendario giuridico si aprirà una nuova fase per la Samp: Matteo Manfredi ed Andrea Radrizzani potrebbero a quel punto effettuare i prossimi aumenti di capitale da 30-31 milioni di euro, utili a diluire ulteriormente la quota di azioni che ancora oggi fa capo a Massimo Ferrero, ancora piuttosto importante.