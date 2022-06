Manolo Gabbiadini si è raccontato in un'intervista al Secolo XIX, parlando del suo momento alla Sampdoria: "Sento questa grossa responsabilità, la società si fida molto di me, ci tiene e devo fare in modo di ripagarla. La Sampdoria non è una squadretta, quando ero piccolino avrei firmato col sangue per essere un calciatore importante della Samp come sono ora, è una cosa bella. Devo fare di tutto per mantenere questo status e aiutare la Samp a fare sempre meglio. Con mister Giampaolo c'è molta stima reciproca, ho lavorato con lui 5 mesi nel 2019, e 15 giorni quest'anno prima dell'infortunio. Il mister è bravissimo, nel calcio non ci vuole molto per capirlo".