Sampdoria, i retroscena Silvestri: ecco perché è stato preso, e quel business con Donnarumma...

Alla fine di questa sessione di mercato estiva, lasi è ritrovata con ben quattro portieri: in blucerchiato sono arrivati inizialmente Vismara e Ghidotti, a fronte della cessione di Audero, che si sono uniti a Ravaglia. In extremis, a cinque minuti dalla chiusura della finestra utile per i trasferimenti, Accardi ha ufficializzato anche l'arrivo di MarcoIl calciatore era in uscita dall'Udinese, dove era diventato una riserva, e cercava una piazza per rilanciarsi, anche in cadetteria. A, che lo aveva avuto proprio in Friuli. Il colpo ha logicamente entusiasmato i tifosi blucerchiati, e Silvestri era già in tribuna sabato, per vedere Vismara migliore in campo contro il Bari. L'ex bianconero si aspetta di fare il titolare già a Cosenza, adesso starà all'allenatore gestire le gerarchie.

Un altro retroscena, oltre a quello del 'suggerimento' di Sottil, lo racconta Il Secolo XIX: la decisione di prendere un altro portiere, questa volta d'esperienza, sarebbe maturata per Accardi, costato un gol alla Sampdoria. Il ds aveva trattato anche Radu, sino all'idea Silvestri. A proposito di Silvestri, fuori dal campo il portiere ha un'azienda che produce sedie da gaming: il suo socio è Gigi Donnarumma.