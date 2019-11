Fare quadrato attorno alla Sampdoria, per proseguire la striscia positiva anche in una gara difficile come quella con l'Atalanta. Questo è l'obiettivo dei tifosi blucerchiati, che hanno appena emesso un comunicato per chiamare a raccolta la gradinata Sud.



"​Domenica, contro l'Atalanta, noi saremo in gradinata dalle ore 14 per trasmettere la carica ai giocatori e scaldare l’atmosfera in attesa dei 90 minuti. Domenica contro l’Atalanta, vogliamo che alle 14 anche tu sia in gradinata al tuo posto, con la sciarpa al collo, quella dell’ultimo vittorioso derby. Vogliamo rivedere quel muro blucerchiato, vogliamo rivedere la sud carica e assestata di vittoria. Contro l’Atalanta serve la Sud, quella Sud! Per l’Unione Calcio Sampdoria" è il testo del comunicato firmato dai gruppi della Sud, e diramato in queste ore. Una chiamata alla responsabilità, e che potrebbe momentaneamente sospendere la contestazione alla squadra esplosa nell'ultima partita casalinga.