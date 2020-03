I vertici della Sampdoria continuano a confrontarsi anche nel pieno dell'emergenza Coronavirus, soprattutto per organizzare l'eventuale ripresa e studiare la miglior strategia possibile per il rientro al calcio giocato. Figure chiave in questo processo sono Ferrero, Romei, Osti e Pecini ma anche il direttore operativo Bosco, molto impegnato in questi giorni. Tutto lo staff dirigenziale poi si rapporta con Ranieri e la squadra, sottoponendo idee e decisioni al mister.



Ovviamente la dirigenza si 'incontra' virtualmente, sfruttando le videochiamate. Nei giorni scorsi, ad esempio, ce n'è stata una che ha coinvolto Ranieri, Osti, Pecini e il preparatore Bertelli, per preparare l'eventuale ripresa degli allenamenti. Addirittura era stata presa in considerazione l'eventualità di un mini ritiro a Dubai, scrive Il Secolo XIX, ma l'opzione sarebbe stata stoppata dallo stesso Ranieri. Il mister doriano avrebbe chiesto di poter ripartire dal campo di casa, e dal centro sportivo di Bogliasco, in caso di ripresa degli allenamenti.