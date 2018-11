La notizia del possibile interesse della Sampdoria per Zlatan Ibrahimovic ha fatto il giro d'Italia, ma gli uomini mercato blucerchiati sono al lavoro anche su altre idee per l'attacco, sicuramente più percorribili rispetto a quella che conduce al centravanti svedese. Una di queste piste porta a, e per la precisione a Dimitri, giovane attaccante classe 1997 di proprietà del club svizzero.I blucerchiati avevano provato a portare in Italia la punta già in estate, per sostituire Zapata, ricevendo però una serie di rifiuti dalla società rossoblù, che non aveva mostrato alcuno spiraglio per una sua possibile cessione. La situazione potrebbe invece cambiare a gennaio: secondo Sky Sport il Basilea avrebbedel giocatore, che non ha ancora trovato il gol in questo campionato, e la Sampdoria dal canto suo resta sempre molto interessata a Oberlin. La formula utile per regalare a Giampaolo l'attaccante tanto attesa potrebbe essere quella del