Sampdoria, il difensore Ferrari viene espulso e se la prende con gli arbitri: "Siete una banda di scarsi!"

Succede di tutto nella sfida del Druso travalida per il campionato die, ancora una volta, a finire nell’occhio del ciclone sono di nuovo gli. In questo caso è stata contestata la direzione di gara di Marcoche capeggiava la squadra dei fischietti composta anche daAd accusare l’arbitro è Alex, giocatore dei blucerchiati che, pochi secondi prima dell’intervallo, è statoperDue gialli in rapida sequenza per lui: il primo al’, il secondo – quello che ha portato all’espulsione – al’. Ferrari è stato punito per una trattenuta su Raphael, scelta questa molto contestata dal giocatore.

Furibondo, mentre lasciava il campo, il difensore haverso il direttore di gara. Come testimoniato dalle telecamere di Dazn, mentre entrava nel tunnel degli spogliatoi,L’espulsione è arrivata sul punteggio diNel secondo tempo è arrivato un altro rosso per i liguri, a, e quindi, trasformato da, e che ha sancito ilfinale per la squadra di Castori.