Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi prova a soffiare un talento croato tenuto d’occhio da tempo dalla Sampdoria. Si tratta, come riporta tuttob, del centrocampista classe 2001 Antonio Marin, in forza alla Dinamo Zagabria. Il giovane è anche un punto fermo della nazionale under 21 del suo paese e conferma l’ottima tradizione del settore giovanile della società croata