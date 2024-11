Sampdoria, il nodo Borini: tra l'infortunio e le rotazioni in attacco, il punto

Getty Images

La situazione di Fabioin casaè tutt’altro che semplice. L’attaccante, passato in poche settimane dall’essere l’eroe del derby alla mancata convocazione contro il Cesena, ha poi fatto il suo ritorno nella gara contro il Brescia. Tuttavia, il contesto attuale in attacco e i problemi fisici complicano non poco la gestione del giocatore da parte di Andrea Sottil.Borini si trova a fronteggiare una doppia sfida: da un latoche lo ha tenuto fuori anche nella trasferta di Palermo, dove la sua qualità sarebbe stata preziosa. Con la presenza di Gennaro Tutino, la crescita di Pedrola e il rientro imminente di Massimo Coda, lo spazio per Borini rischia di ridursi ulteriormente, rendendo ogni minuto giocato un’occasione cruciale per dimostrare il proprio valore.

Ieri l’attaccante si è rivisto in campo, ma il tecnico Andrea Sottil ha ammesso che sarà difficile averlo a disposizione per il prossimo impegno contro il Catanzaro. Nonostante le difficoltà, il fatto che Borini abbia ripreso ad allenarsi è un segnale positivo. Se non per la sfida di sabato, l’attaccante potrebbe tornare presto in gruppo, pronto a giocarsi le sue carte in un reparto offensivo competitivo e in evoluzione. La sua esperienza e la sua capacità di incidere nei momenti decisivi rimangono un’arma importante per la Sampdoria, soprattutto in vista di una seconda parte di stagione che potrebbe rivelarsi cruciale.