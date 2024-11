Getty Images

Sampdoria, Venuti: "Il ritiro ha portato confronti produttivi. Il pareggio? Punto di ripartenza"

57 minuti fa



La partita di Palermo non ha lasciato molto soddisfatti i tifosi della Sampdoria. Eppure in parecchi, all'interno del mondo blucerchiato, giudicano positivamente l'1-1 del Barbera, a partire da mister Sottil per arrivare sino a Lorenzo Venuti. L'esterno ha commentato così la gara: "Un punto di ripartenza, vedo il bicchiere mezzo pieno, ripartiamo dall’atteggiamento che era mancato a Pisa. Le difficoltà fanno parte del percorso. Stare in ritiro ci ha portato ai confronti che sono stati produttivi" ha detto a Il Secolo XIX.



"Le altre corrono ma noi guardiamo a noi stessi" prosegue l'ex Fiorentina. "Per esperienza personale sono andato in A anche con i play off. Non dobbiamo stare a fossilizzarci o crearci pressioni inutili. Pensiamo a vincere le partite. Duello con Di Francesco? Con un giocatore forte nell’uno contro uno, a volte perdi e a volte vinci. L’importante è avere la mentalità giusta al di là di qualche errore che posso aver fatto". In chiusura un pensiero per Romagnoli: "Spiace perdere un compagno a maggior ragione della sua esperienza e del suo spessore. Cercheremo di correre e lottare anche per lui".