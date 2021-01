Il Parma è alla ricerca di un centrocampista, e ha messo nel mirino il giocatore della Sampdoria Albin Ekdal. L'eventualità di una cessione del mediano blucerchiato è stata presa in considerazione dalla dirigenza, che ha come filosofia quella di considerare vendibili tutti i giocatori a fronte di un'offerta. La società doriana non vorrebbe cedere Ekdal a gennaio, ma da lì ad escludere un'eventuale partenza dello svedese il passo è lungo.



Comunque, Ferrero ha valutato il giocatore 5 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta da parte dei gialloblù per un giocatore di 31 anni, per quanto importante. La squadra emiliana però resta vigile e segue con attenzione l'evolversi della vicenda, anzi, potrebbe anche prendere in considerazione di presentare un'offerta (logicamente più bassa rispetto all'importo richiesto) per sondare la risposta della Samp e l'eventuale apertura ad una trattativa.