La situazione legata a Federico Bonazzoli sembrava essere entrata in una momentanea fase di stand by dopo l'esonero di Marco Giampaolo da parte del Torino. I granata dovevano valutare con il nuovo allenatore le possibili mosse di mercato, inclusa l'interruzione del prestito con la Sampdoria dell'attaccante, che potrebbe avere un futuro diverso.



Secondo Il Secolo XIX il Torino avrebbe aperto all'interruzione del prestito della punta classe 1997, che potrebbe così tornare alla base per essere girato nuovamente a un'altra società. Per Bonazzoli si sarebbe fatto avanti il Crotone, anche se lo stesso giocatore non si sarebbe ancora espresso in merito al suo futuro.