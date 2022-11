La sosta del campionato, nonostante le difficoltà in campo e il tremendo momento di incertezza societaria, permetterà alla Sampdoria di tirare il fiato. I giocatori blucerchiati non impegnati con le rispettive nazionali al Mondiale infatti usufruiranno di ben due settimane di 'ferie' per staccare la spina.



RIPRESA E TURCHIA - L’appuntamento è stato fissato dalla Samp per il 29 novembre a Bogliasco, per svolgere al Mugnaini una settimana di allenamenti in modo da riprendere il ritmo. Il 5 dicembre, poi, i blucerchiati affronteranno in amichevole la Primavera. In seguito il Doria partirà alla volta della Turchia, come richiesto esplicitamente da mister Stankovic. Lì Quagliarella e compagni trascorreranno gran parte del mese di dicembre. Sono già state fissate quattro amichevoli: domenica 11 contro il Galaxy, il 15 contro l’Adana dell'ex Montella e il 19 contro la Dinamo Dresda. Per l'ultima sfida, in programma il 23 dicembre, non è ancora stata scelta l'avversaria.



RIENTRO - A quel punto, il Doria potrà fare il suo rientro a Genova, per passare il Natale in Italia. I calciatori usufruiranno di qualche giorno di riposo, ossia vigilia, Natale e Santo Stefano, dal 27 dicembre invece si ritroveranno presso al campo di allenamento per iniziare a preparare la sfida con il Sassuolo del 4 gennaio.