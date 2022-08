La Sampdoria sta per definire il passaggio in blucerchiato di Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo dovrebbe arrivare a Genova tra domani e martedì, per le visite mediche e la firma sul contratto. Alla fine, il club doriano ha spuntato un accordo con la Roma sulla base di un trasferimento sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Per il momento Villar verrà impiegato come regista, ma non è detto che in futuro resti a ricoprire quel ruolo.



Secondo Il Secolo XIX il Doria continua a sognare un colpo importante davanti alla difesa, ossia Harry Winks del Tottenham. Trattativa difficile, ma i blucerchiati ci sperano. Se dovessero arrivare al regista inglese, Villar potrebbe essere impiegato come mezz'ala per aumentare la qualità in mediana.