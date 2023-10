Dovrebbe arrivare a breve, forse già nel corso della settimana, l'omologa del piano di ristrutturazione del debito della Sampdoria. Si tratterà di un passaggio dirimente che porterà finalmente al closing definitivo, ultimo step della complessa vicenda della cessione societaria.



I termini per eventuali opposizioni di qualche creditore sono scaduti e la fumata bianca definitiva potrebbe arrivare già questa settimana. Secondo Il Secolo XIX, dalla Sampdoria filtra ottimismo e questa conclusione andrà anche a smontare le teorie dietrologiche circolate in questi giorni in merito ai contenuti del bilancio 2022, sollevate peraltro da documnenti anonimi: "Tutto l'iter è stato supervisionato dal Tribunale e non sono stati fatti favori di nessun genere alla Sampdoria" è il virgolettato societario riportato dal quotidiano. La proprietà viene descritta come serena, tranquilla e indispettita per un accanimento giudicato mirato nei confronti degli investitori. Questo anche perché il bilancio 2022 ha ricevuto il parere favorevole della società Deloitte, della CoViSoC e di un professionista indipendente che ha attestato la veridicità dei dati aziendali in occasione del deposito in Tribunale degli accordi di ristrutturazione.



Oltretutto Manfredi e Radrizzani, che si sono affidati a studi legali dedicati, negli scorsi mesi hanno subito una vera e propria vivisezione della vicenda e dei relativi conti e passaggi, trattandosi di materia nuova e mai percorsa. Nessuna analogia quindi ad esempio con la Reggina: la Samp ha potuto iscriversi perché ha rispettato tutti i requisiti e ha dato corso a tutte le obbligazioni previste dalle norme federali e dal Sistema Licenze.