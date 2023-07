Da qualche giorno la Sampdoria si è mossa in maniera decisa per Fabio Maistro, centrocampista della Spal. Il giocatore classe 1998 interessa molto ai blucerchiati, che si sono posizionati in pole nella caccia al suo cartellino. Nelle ultime ore, però, altre società si sono mosse per il calciatore.



Maistro piace da tempo alla Cremonese, ma alla corsa si sarebbe aggiunta adesso anche l'Empoli. Il club toscano gioca in Serie A, e potrebbe offrire a Maistro una vetrina ambiziosa. I blucerchiati si sono attivati in anticipo, adesso però bisognerà cercare di trovare la quadra per portarlo a Bogliasco.