La Sampdoria, ieri, è stata anche sfortunata, in campo e pure in infermeria. Dopo pochi minuti infatti il giocatore più in forma nella rosa blucerchiata, Estanis Pedrola, è stato costretto ad issare bandiera bianca per infortunio. Dagli spalti poteva sembrare un trauma dopo un duro intervento di un giocatore del Catanzaro, ma il calciatore ha mimato in maniera evidente con le mani un problema muscolare.



In effetti, l'infortunio sembra essere di questa natura. Lo ha confermato anche Pirlo nel post gara, rivelando che "Pedrola ha sentito tirare dietro alla gamba destra" e ha "chiesto di uscire". Tra oggi e domani il calciatore verrà valutato, ovviamente la Samp tiene le dita incrociate sperando di non perdere uno dei calciatori più determinanti sino ad oggi.