La partita contro il Milan ha lasciato pesanti strascichi in casa Sampdoria. A fare le spese della sfida contro i rossoneri sono stati due giocatori blucerchiati, ossia Gaston Ramirez e Fabio Depaoli. Il primo ha lasciato il terreno di gioco alla mezz'ora, a causa di un problema fisico sopra al ginocchio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, la lunghezza dello stop dipenderà dalla gravità dell'infortunio.



Diverso il discorso per Depaoli. L'esterno ex Chievo è rimasto in campo soltanto dodici minuti: entrato in campo al posto di Ramirez, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla caviglia. Il contrasto con Hernandez (che gli è costato anche ammonizione e squalifica per diffida) ha riproposto lo stesso identico problema che il terzino aveva accusato nelle scorse settimane.



Anche Depaoli dovrà essere valutato, ma le prime voci parlano di almeno un mese di stop, con la necessità da parte della Samp di monitorare con attenzione le sue condizioni per non rischiare un rientro anticipato.