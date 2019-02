Sampdoria in campo verso il Cagliari. Queste le novità sugli infortunati, riportate dal report ufficiale: "Primi test con i compagni per Jakub Jankto, che ha partecipato alle esercitazioni mattutine. Individuale specifico per Nicola Murru. Gianluca Caprari, Edgar Barreto e Gastón Ramírez proseguono con le rispettive sedute personalizzate di recupero agonistico in palestra e in piscina".