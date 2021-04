Non è ancora un allarme, ma di sicuro è piuttosto curioso notare come tre componenti sui cinque a disposizione di Claudio Ranieri per quanto riguarda l'attacco della Sampdoria oggi si siano allenati a parte. A Bogliasco, la formazione blucerchiata ha svolto una seduta mattutina, incentrata su lavori per lo sviluppo della forza specifica, e i tre blucerchiati hanno svolto parte dell'allenamento singolarmente.



Torregrossa, dopo una prima parte con il gruppo, ha proseguito il lavoro personalizzato di recupero. Anche Quagliarella e Keita, scrive il sito ufficiale doriano, si sono sottoposti allo stesso tipo di lavoro, però in palestra. Dall'allenamento di domani probabilmente si capirà qualcosa di più in merito alle condizioni del numero 27 e del numero 10.