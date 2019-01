Si surriscalda la situazione di Dawida Genova. Una vicenda, quella dell'attaccante, deflagrata ieri con alcune dichiarazioni rilasciate dal giocatore dellaad un portale polacco e destinate a causare sicuramente una reazione piuttosto decisa da parte dei blucerchiati. Il malessere del giocatore, però, viene da lontano ed è legato al calciomercato.Secondo Il Secolo XIX il braccio di ferro di Kownacki è iniziato ieri pomeriggio, quando la Sampdoria gli ha prospettato alcune soluzioni in prestito in Serie A, in particolare. L'obiettivo di Corte Lambruschini era quello di farlo rimanere in Italia, per proseguire il suo processo di crescita e monitorare i suoi miglioramenti domenica dopo domenica. Il giocatore però avrebbe rifiutato entrambe le destinazioni: Kownacki vuole solo ilprobabilmente anche per avvicinarsi alla Polonia dove la compagna incinta sta per partorire il primogenito del calciatore classe 1997.La Samp però non vuole lasciarlo andare in Bundesliga, e ciò starebbe causando un forte attrito, surriscaldando la situazione. Lo scenario resta ingarbugliato e tutto da decifrare, considerando che restano ancora due giorni di mercato. Il rischio è quello che, o che il Doria decida di accontentarlo sulla Germania. Opzione ancora più difficile, considerando la sparata di ieri. Piuttosto complicato anche ipotizzare che Kownacki possa a questo punto accettare una soluzione italiana. Oltretutto, con il passare delle ore sembra sempre più complesso individuare anche il sostituto giusto per il giocatore ex Lech Poznan.