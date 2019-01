E' un Carlodecisamente raggiante quello raggiunto nella serata di ieri dalle telecamere. Il direttore sportivo dellaera reduce da un'operazione importante, quella che ha definito il riscatto anticipato di Emildalla Juventus, eliminando il diritto di riacquisto a favore dei bianconeri: "L’abbiamo fatta perché Audero fin adesso ha fatto un campionato eccezionale e ha convinto tutti" ha raccontato a Sky Sport. ". È un’operazione che va bene ad entrambi i club. Ancora è da completare la cosa però c’è un bel rapporto con la Juve e non abbiamo problemi.”Osti ha parlato anche di Kownacki, presumibilmente prima di conoscere le dichiarazioni del polacco in merito alla situazione con la Samp : “Diciamo che il nostro mercato è finito. Abbiamo preso Gabbiadini che è arrivato per alzare un po’ l’asticella delle ambizioni all’interno del gruppo e dello spogliatoio. Per quanto riguarda l’attacco. Adesso valuteremo fino alla fine. Bisogna capire, qualora dovesse uscire, se è meglio un percorso italiano o diciamo straniero. Noi crediamo molto nel ragazzo e quindi non vorremmo perderlo. È evidente che il percorso italiano ci permette didomenica dopo domenica. Perché il nostro campionato è molto difficile e sappiamo che per un attaccante è difficile imporsi. Vedremo fino alla fine.”