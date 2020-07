Da parecchio tempo per Gaston Ramirez risuonano sirene di calciomercato provenienti dai paesi sauditi. Il trequartista della Sampdoria aveva ricevuto alcune proposte già la scorsa estate, e ora le voci tornano prepotenti dopo una stagione giocata a buonissimo livello. Le indiscrezioni ora arrivano direttamente dalla capitale dell'Arabia Riad, e più precisamente dall'Al-Shabab, ricca formazione che già a gennaio aveva contattato l'uruguaiano.



I bianconeri sarebbero disposti ad offrire a Ramirez un contratto triennale a cifre molto elevate. La Sampdoria dal canto suo non sembra intenzionata a privarsi di uno dei suoi giocatori più rappresentativi e affidabili. Il problema dell'ex Southampton, che ha un contratto in scadenza nel 2021, è rappresentato dal suo alto ingaggio, superiore al milione di euro netto a stagione.



Recentemente Ramirez, che si trova molto bene a Genova, aveva aperto anche alla possibilità di ridurre il suo stipendio per andare incontro alle esigenze della Samp. Da Corte Lambruschini potrebbero quindi offrire un contratto più lungo, magari un biennale, per convincere il numero undici a non ascoltare le tentazioni saudite.