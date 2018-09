Domani sera al Ferraris la Sampdoria di Marco Giampaolo che vola e convince si ritroverà di fronte il peggior cliente possibile per provare a proseguire nella sua striscia positiva: a Genova infatti arriva l'Inter, e non c'è squadra in Serie A che i blucerchiati soffrano di più. Nella mente è ancora presente il rotondo 0-5 dello scorso 18 marzo, ma la 'manita' rifilata dai nerazzurri alla squadra di Giampaolo è solo l'ultima di una lunga serie di successi griffati dal club di Milano.



A confermarlo ci sono i numeri. Nella sua storia la Samp ha affrontato l'Inter 135 volte, riuscendo a battere i nerazzurri soltanto 23 volte, il 17% del totale. Addirittura, il Doria soffre l'Inter più di quanto faccia con la Juve, seconda nella speciale classifica delle 'bestie nere' della Samp: sono 129 le gare giocate contro i bianconeri, con 26 vittorie della società genovese, ossia il 20%. L'ultimo successo della Samp al Ferraris contro l'Inter, comunque, è piuttosto recente. Il 30 ottobre 2016 Giampaolo si portò a casa i tre punti: vinse 1-0 con rete, tanto per cambiare, di Fabio Quagliarella.



Oltretutto, la formazione di Spalletti potrà contare su un attaccante che la Sampdoria soffre particolarmente. Si tratta del grande ex Mauro Icardi, che ha sempre punto con regolarità impressionante il club di Corte Lambruschini. Sono ben 11 le reti rifilate da Maurito alla sua vecchia squadra in 10 precedenti. A Genova, tutti hanno ben presente il gesto sotto la Sud che fece infuriare il pubblico, ma è anche altrettanto radicata nella memoria dei tifosi doriani il poker rifilato dal numero 9 ospite lo scorso anno. Compito della Samp, e della sua ottima difesa in queste prime partite di Serie A (solo due gol subiti) sarà quello di impedire ad Icardi di bissare quanto di buono fatto sino a questo punto della sua carriera: una prova del fuoco, per Andersen, Tonelli e Colley.