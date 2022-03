A gennaio, dopo un lungo corteggiamento Stefano Sensi ha accettato la proposta della Sampdoria. Il regista dell'Inter è arrivato a Genova in prestito, il suo obiettivo è quello di rientrare nel giro della Nazionale, ma il suo futuro è incerto. A giugno, si vedrà.



Secondo Il Secolo XIX l'Inter non avrebbe intenzione di puntare più sull'ex Sassuolo, e potrebbe decidere di venderlo per fare cassa. La società nerazzurra però sembra intenzionata a chiedere 10 milioni di euro per il centrocampista, cifra assolutamente fuori portata per la Samp in questo momento, anche perché attualmente l'orizzonte di mercato è molto nebuloso, con il commercialista Vidal che si sta occupando della cessione della società. Al limite, se Sensi dovesse trascinare la Samp alla salvezza, i blucerchiati potrebbero impegnarsi in un prestito con diritto di riscatto, ma ogni eventuale riflessione è subordinata al mantenimento della categoria.