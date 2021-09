Domenica, per la sfida con la Sampdoria, mister D'Aversa ha dato riposo ad uno dei giocatori più impiegati sino ad oggi, ossia il terzino sinistro Tommaso Augello. L'ex mister del Parma ha scelto al suo posto Nicola Murru, che però non sembra aver convinto pienamente, episodio del rigore a parte.



Così, in vista della sfida con l'Udinese, a Bogliasco il tecnico sta facendo prove di difesa per un ritorno al passato. Troppo delicato l'impegno, troppo pesanti i punti in palio, per questo motivo l'allenatore sembra intenzionato a riproporre la linea consueta, quella titolare. Davanti ad Audero, che dovrebbe giocare nonostante l'allenamento differenziato di oggi,si sistemeranno Bereszynski, Colley Yoshida e proprio Augello.