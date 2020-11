Nella probabile formazione della, che oggi alle 18.30 affronterà ilallo Stadio Olimpico, ci sono sostanzialmente due ballottaggi e tante scelte obbligate. Claudio Ranieri ad esempio dovrà fare i conti con due indisponibili, ossia Keita Balde e Omar Colley, ma pure sulle condizioni non perfette di Manolo. "Ha trenta minuti di autonomia" ha detto Ranieri, svelando un probabile impiego a gara in corso della punta.La difesa quindi sarà quella consueta, considerando l'indisponibilità di, con Audero in porta e una linea a quattro composta dallo stakanovista Bereszynski a destra e Augello a sinistra, mentre la coppia centrale riproporrà il duo. Più incertezza a centrocampo. Sulla corsia mancina il ballottaggio è tra Jankto, impiegato nel derby, eche invece è stato risparmiato nella stracittadina. Potrebbe partire titolare il danese, mentre dalla parte opposta si sistemerà. Altro piccolo dubbio in mezzo, ma in vantaggio dovrebbero essere Ekdal e Thorsby.La vera incertezza però riguarda l'attacco. Come terminale offensivo giocherà Fabio, a sostegno del numero 27 il pubblico doriano spinge da giorni per un impiego di Valerio, che si gioca l'ultima maglia disponibile proprio con Gaston Ramirez, apparso un po' nervoso nelle ultime uscite.Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri.