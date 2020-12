Oltre alla grana Candreva, e al dosaggio per Fabio Quagliarella, Claudio Ranieri dovrà affrontare anche alcuni altri problemi di formazione. Uno, ad esempio, riguarda l'impiego di Morten Thorsby, che è squalificato per la partita con il Verona. Ranieri sa bene quanto mancherà il norvegese, che verrà sostituito da Adrien Silva. A completare il centrocampo Damsgaard e Jankto sulle corsie, mentre come mediano si sistemerà Ekdal.



In difesa invece c'è un solo ballottaggio, e riguarda chi affiancare a Colley. Si giocano una maglia Tonelli e Yoshida. Sulle corsie scelte obbligate, ossia Ferrari da una parte e Augello dall'altra. In attacco invece come detto non ci sarà Fabio Quagliarella. Partirà La Gumina, affiancato da uno tra Valerio Verre e Gaston Ramirez. L'uruguaiano sembra un po' indietro nelle gerarchie, anche a causa delle prestazioni non troppo entusiasmanti e per una sorta di eccessivo nervosismo, e verrà probabilmente scalzato dall'ex di turno.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley; Augello; Jankto, Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; La Gumina. All. Ranieri.