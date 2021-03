Claudio Ranieri fa, come sempre, pretattica. Difficile intuire qualcosa sulle possibili scelte di formazione del mister della Sampdoria, alle prese con almeno tre o quattro ballottaggi. Il primo riguarda il centro della difesa. Colley sta bene, è recuperato e giocherà, vicino a lui uno tra Yoshida, Tonelli e Ferrari. Le quotazioni di Tonelli sono in rialzo, ma l'esperienza del giapponese e il suo affiatamento in coppia con Colley potrebbero fare la differenza.



Due interrogativi a centrocampo. Candreva sembrava destinato a rimanere fuori, potrebbe però partire titolare sullla destra, con Damsgaard a sinistra. In ballottaggio per entrambe le corse c'è anche Jankto. A centrocampo dovrebbe rientrare Silva, al posto di Thorsby, mentre in attacco ci sono due opzioni. La prima è quella del tandem più affidabile, formato da Keita e Quagliarella. La seconda opzione è l'impiego di un trequartista, con Ramirez in vantaggio, alle spalle dell'unica punta che potrebbe a quel punto essere il numero 27.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Damsgaard; Keita, Quagliarella. All. Ranieri.