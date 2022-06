Arrivano aggiornamenti in merito alla situazione di Sebastian Giovinco, in forza alla Sampdoria nella seconda metà della stagione appena conclusa. L'attaccante, approdato a Genova per sostituire Manolo Gabbiadini, infortunatosi a mercato chiuso, a causa di alcuni problemi fisici non ha praticamente mai giocato in blucerchiato: soltanto 37 minuti in Serie A, spalmati su due incontri, rappresentano un bottino troppo misero per l'ex Juventus.



Giovinco avrebbe voglia di proseguire la sua avventura in Serie A alla Samp: per questo motivo, fa sapere Sky Sport, il giocatore avrebbe dato la sua disponibilità a partire con il ritiro del Doria, agli ordini di Giampaolo, anche senza contratto. L'allenatore blucerchiato e lo staff genovese avrebbero così l'opportunità di valutare le sue condizioni durante la preparazione, e poi eventualmente offrire un ingaggio al calciatore classe 1987.