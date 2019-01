Si è finalmente conclusa la telenovela Dodò, terzino sinistro ormai ex Sampdoria passato negli ultimi giorni al Cruzeiro. L'esperienza genovese del laterale mancino, cominciata addirittura nel gennaio di 3 anni fa, non è mai stata particolarmente soddisfacente. Arrivato dall'Inter per oltre 5 milioni di euro, in blucerchiato ha totalizzato soltanto 24 presenze in Serie A in due stagioni e mezza, di cui ben 17 nei sei mesi della gestione Montella. La Samp, dopo lunghe contrattazioni, è riuscito a cederlo con una formula molto particolare, resa nota dal club brasiliano.



Il Cruzeiro infatti verserà 200mila euro per il prestito oneroso sino a dicembre 2019. In caso Dodò dovesse totalizzare almeno 3 presenze, o la squadra rossonera racimolare almeno 15 punti, scatterà l'obbligo di riscatto con un quadriennale per il giocatore. Alla Samp andranno altri 300mila euro per il cartellino, che quindi costerà complessivamente al Cruzeiro mezzo milione di euro. A quel punto, il 90% del cartellino apparterrà alla squadra di Belo Horizonte mentre il restante 10% continuerà ad essere di proprietà della Sampdoria, che si garantirà così il 10% su una futura cessione del calciatore.