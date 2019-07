Prosegue senza soste la preparazione della Sampdoria in Alta Valle Camonica. Ad una mattinata a gruppi tra palestra e campo – prima centrocampisti e attaccanti poi i difensori – ha fatto da contraltare un pomeriggio a ranghi completi eccezion fatta per Nicola Murru (ancora lavoro di scarico, anche in piscina) e Vasco Regini (iter differenziato di recupero agonistico).



Cattedra. Comune denominatore della giornata mister Eusebio Di Francesco, salito in cattedra con le lezioni tattiche per reparto e rimasto in sella a dirigere le partitelle nella seconda parte di sessione.



Presentazione. Oltre al vicepresidente Antonio Romei hanno raggiunto la sede del ritiro Emil Audero e Mohamed Bahlouli, che si aggregheranno al gruppo e che stasera presenzieranno alla presentazione ai tifosi in piazza XXVII Settembre, a Ponte di Legno (via alle ore 21.00).



Amichevoli. Domani, sabato, la squadra tornerà all’opera al mattino per poi affrontare il Real Vicenza nella doppia amichevole in programma al campo sportivo di Temù (due test da un’ora ciascuno, fischi d’inizio alle 16.30 e alle 18.00; ingresso libero).