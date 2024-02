Sampdoria, ennesimo infortunio? A rischio pure Yepes

La Sampdoria sta vivendo una situazione letteralmente surreale a livello di infortuni e di problemi fisici. In questa stagione, praticamente tutti i blucerchiati hanno accusato infortuni, alcuni anche a ripetizione. L'elenco, a leggerlo, fa impressione: Ferrari, Murru, Barreca, Depaoli, Conti, Vieira, Kasami, Benedetti, Esposito, Borini, Pedrola, Ntanda sono o sono stati infortunati, anche più volte, e a questa sfilza di calciatori potrebbe aggiungersi anche Gerard Yepes.



Il regista blucerchiato, squalificato sabato a Pisa, era stato sino ad oggi uno dei pochi a non accusare acciacchi. Classe 2002, cervello del centrocampo di Pirlo, Yepes è stato uno dei migliori nella stagione doriana sino ad oggi. L'allenatore contava su un suo recupero per il Brescia, ma la presenza del prodotto del settore giovanile blucerchiato oggi sembrerebbe a rischio. Ieri infatti Yepes non si è visto a Bogliasco, nè sul campo inferiore nella prima parte della seduta, dedicata alla forza, nè sul superiore per la seconda tranche di allenamento incentratata sulle partitelle a campo ridotto.



Secondo Il Secolo XIX Yepes si sarebbe fermato l'altro ieri, alla ripresa degli allenamenti, durante la seduta della mattina, accusando un fastidio all'adduttore destro. Il giocatore ha subito interrotto il lavoro, e stando al quotidiano la sua presenza per sabato sarebbe a rischio. Molto indicativa in questo senso sarà la sua presenza nell'allenamento odierno, e in quello programmato per domani. Ieri la Sampdoria, nel suo bollettino, aveva scritto che "Per la prima parte di seduta hanno lavorato con il gruppo Leonardo Benedetti, Nicola Murru, Pajtim Kasami e Gerard Yepes che hanno poi proseguito i lavori in sessioni singole programmate per gestione di sovraccarichi".