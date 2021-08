La Sampdoria sta cercando di sfoltire la rosa a disposizione di D'Aversa e, nei prossimi giorni, potrebbe concentrarsi sulla cessione di Mehdi Leris. Il centrocampista non ha colpito troppo in blucerchiato, e Corte Lambruschini vorrebbe cederlo. Il problema principale è rappresentato dalla clausola inserita a suo tempo con il Chievo per acquistare il calciatore. è prevista infatti una clausola sulla futura rivendita a favore dei gialloblù pari al 40%.



Secondo Sampnews24.com Leris ha parecchie società interessate: in Serie A lo avrebbero cercato Salernitana e Verona, con il giocatore che gradirebbe mantenere la categoria. In cadetteria, invece, si sono mosse Brescia, Vicenza e Perugia. I blucerchiati sperano di concludere una trattativa