Dopo aver sistemato la situazione relativa al primo portiere, l'Inter ora può valutare il secondo di Sommer per la prossima stagione. Le piste sono note: c'è Trubin, che costa troppo, Stankovic jr andrà a fare esperienze, e sul taccuino nerazzurro resta sempre Emil Audero della Sampdoria. Il club blucerchiato sarebbe disposto a cedere il calciatore, ma non con la formula a cui stava pensando Marotta, ossia il prestito.



Secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter però si muoverà per Audero soltanto quando saranno tramontate le altre piste. Il club milanese troverà la quadra con i genovesi, scrive il quotidiano, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, inserendo nel contempo una contropartita per la Samp, che resterebbe senza portiere avendo solo Ravaglia in rosa e il giovane Saio. La pedina di scambio potrebbe essere proprio Filip Stankovic, che potrebbe giocare così da titolare in Serie B.