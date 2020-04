Oggi compie 26 anni l'ultimo trofeo della. E' la Coppa Italia datata 20 aprile 1994, una vittoria splendida per la Samp e soprattutto per Attilio, grande protagonista di quella partita contro l'Ancona: "Una delle mie soddisfazioni più grandi.. A ripensarci mi vengono i brividi" ha raccontato a Il Secolo XIX."Era una Samp forte,. Più forte della tricolore? Non si può dire... ma in quella lì si era alzato di più il livello tecnico e fisico, grazie ai vari Gullit, Evani, Platt... arrivati da squadre con mentalità vincente. Eravamo una famiglia, i Mantovani, Eriksson, Borea, Chiapuzzo, Focardi, Viganò... avevamo un'anima" prosegue Lombardo.Nella partita Popeye mise a segno due reti: "Ero stato capocannoniere di Coppa, incredibile ma vero.ero un'ala atipica, mi piaceva spaziare e accentrarmi. Il primo gol assist di Bertarelli, avrebbe meritato carriera migliore, e il secondo in contropiede, lancio di Gullit. Ricordo il gol di Vierchowod di testa con quel suo modo di festeggiare, braccio in alto e un saltello. Stop. Mentre noi a baciare la maglia e fare quelle corse pazze sotto la Sud... "E dire che il terzino dell'Ancona aveva 'sfidato' Lombardo: "Due vittorie ai rigori con Pisa e Roma, poi eliminati l'Inter e il Parma di Asprilla. E la finale di andata a Ancona 0-0. Il terzino che mi marcava alla fine disse "mi aspettavo di più da Lombardo". Contavo i giorni che mancavano al ritorno.'. Avevamo festeggiato la Coppa da Carmine, o forse al Carillon, con sobrietà. Stile Sampdoria".Da lì in poi, la Samp non ha più vinto nulla: "" ricorda Lombardo. "Nella chat che abbiamo noi di quel gruppo ogni tanto qualcuno tira fuori una foto. Succederà per la finale con l'Ancona. Il tempo è passato, siamo diventati 'vecchietti' anche noi e ce lo diciamo. Infatti in questo periodo stiamo a casa.."