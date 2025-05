Sampdoria, Mancini a Bogliasco in vista della Salernitana: la cronaca della giornata

Getty Images

Lasi prepara a una delle partite più delicate della stagione: la sfida salvezza contro la Salernitana potrebbe decidere il futuro del club in Serie B. In un momento cruciale, l’ambiente blucerchiato si compatta: i gruppi della Sud hanno convocato un raduno di tifosi per domani alle 18:30 in Via del Piano, chiamando a raccolta il popolo doriano per sostenere la squadra.A testimoniare la tensione – ma anche l’unità – che si respira in casa Samp, ieri pomeriggio al centro sportivo di Bogliasco si è visto un volto storico: Roberto. L’ex campione e allenatore, icona blucerchiata, ha assistito all’allenamento della squadra al centro sportivo Mugnaini. Bobby Gol, pur senza incarichi ufficiali, è considerato uno deidella società. Il suo legame con l’allenatore Alberico Evani e il collaboratore Attilio Lombardo – entrambi suoi ex compagni in blucerchiato – è noto da tempo.

Ad accompagnarlo, il coordinatore dello staff tecnico Giovannie il figlio Andrea, attuale direttore sportivo del club. Mancini ha seguito l’intera seduta in piedi a bordocampo, osservando con attenzione le esercitazioni guidate da Evani e Lombardo. Non si è limitato a un ruolo da spettatore: ha anche interagito informalmente, raccogliendo palloni e scambiando impressioni con lo staff, tra cui Angelo Gregucci, con cui ha parlato brevemente al termine della partitella. Il suo gesto è stato un segnale chiaro di vicinanza alla squadra, all’ambiente e al patron Matteo Manfredi, che già il giorno prima aveva fatto visita a Bogliasco per seguire l’allenamento. Al termine dela seduta, Mancini ha fatto segno ai tecnici di sentirsi al telefono, poi si è allontanato, e ha lasciato il Mugnaini circa un quarto d'ora dopo in auto, scrive Il Secolo XIX.