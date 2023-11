La prima giornata genovese di Matteo Manfredi, futuro presidente della Sampdoria, è stata dedicata agli incontri e alle riunioni. Come prima cosa, l'imprenditore ha voluto incontrare i cosiddetti 'senatori' della squadra, ossia i calciatori più rappresentativi e di maggiore esperienza. All'AC Hotel, l'albergo sede del ritiro blucerchiato in cui soggiorna anche Manfredi, il numero uno di Corte Lambruschini ha visto Borini, Verre, Murru, Depaoli e Ravaglia. Secondo Sampnews24.com si è trattato di una riunione franca, in cui sono state espresse le preoccupazioni e le varie opinioni su cui migliorare le prestazioni.



Subito dopo, Manfredi ha incontrato l'area tecnica, in particolare Andrea Pirlo ma coinvolgendo anche Legrottaglie e Mancini. Nella riunione è stato analizzato il momento, le prestazioni offerte sino ad oggi e la necessità di investire sul mercato. A Pirlo è stato chiesto un segnale immediato tra Palermo e Modena, e risultati positivi: le prossime due sfide sono diventate quindi cruciali per il destino della Samp e del tecnico.