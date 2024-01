Sampdoria, Manfredi sposta Gestio in Lussemburgo, e cerca investitori con il 'factoring'

Da qualche tempo come noto Matteo Manfredi - che recentemente ha trasferito la sede della capogruppo della Sampdoria Gestio Capital Structuring & Investment Solutions in Lussumburgo - sta portando avanti per il club genovese la ricerca di possibili investitori, da affiancare ai già presenti di Singapore.



I contatti sono stati avviati con i danesi Reedtz, ma secondo Il Secolo XIX l'imprenditore si starebbe confrontando con un paio di istituti, l'idea stando al quotidiano sarebbe quella di replicare quanto fatto dai 777 con il Genoa, sottoscrivendo cioè un contratto di factoring (l'anticipazione dei crediti futuri certi, mercato o diritti tv) dando in pegno a garanzia "per l'adempimento di tutte le proprie obbligazioni una percentuale della controllante".