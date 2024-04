Sampdoria, Molango a fianco di Manfredi: dai colloqui con la squadra ai rapporti con la Figc, i suoi compiti

Non c'è solo la ricerca di investitori nel menù di Maheta Matteo, nuovo membro del CdA dellae di fatto oggi braccio destro del presidente Matteo Manfredi. Molango infatti fa parte della cerchia di persone più fidate che affiancano l'imprenditore nella sua avventura genovese, tanto è vero che sabato i due erano presenti a Palermo. Molango dopo la partita è sceso dalla tribuna negli spogliatoi, poi è uscito sul piazzale per, davanti al pullman, i protagonisti della Samp che man mano arrivavano. Si è intrattenuto ad esempio con il ds Mancini ma anche con Ravaglia, con cui pare avere già un feeling particolare. Molango ha sfruttato anche la sua conoscenza di ben cinque lingue per conversare con gli stranieri.

Manfredi e Molango ieri erano ancora a Palermo, a presenziareQuesto perché all'evento hanno partecipato personalità politiche, tra cui il presidente della Figc Gravina e l'ad della Lega Serie A De Siervo. Tutte figure che Molango deve conoscere bene essendo uno dei suoi compiti quello del. Per questo campo, si avvarrà dei tanti legami instaurati nel corso degli anni grazie alle sue attività, in particolare quella ai vertici del sindacato dei calciatori inglesi, la Professional Footballers' Association.

Su Molango come detto conta molto Manfredi: è una delle figure, scrive Il Secolo XIX, a cui il patron si affida per tastare il polsocon colloqui e consigli. Tra l'altro, il nuovo membro del CdA è co-fondatore di "target-mentoring", ossia una società che offre servizi e consulenze, anche per la rimodulazione aziendale, nell'ambito di "sports, leadership and business". Tema questo molto caldo in casa Samp ultimamente.