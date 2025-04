Sampdoria, morte di Papa Francesco: cronaca delle ore frenetiche tra ritiro, volo anticipato e rinvio

AFP via Getty Images

La morte diha generato un’onda d’urto anche nel mondo del calcio, portando alla sospensione dei campionati professionistici in segno di lutto e rispetto. Un evento di portata storica che ha inevitabilmente stravolto piani, calendari e logistiche, soprattutto per i club di Serie B, categoria che ha dovuto fermarsi completamente per la 34ª giornata. Tra le società coinvolte, lasi è trovata in prima linea nel gestire una situazione tutt’altro che semplice.La squadra blucerchiata, pronta a spostarsi a Castellammare di Stabia per affrontare la Juve Stabia. Tutto era pianificato nei minimi dettagli, ma la comunicazione ufficiale del rinvio è arrivata soltanto alle 11 del mattino, poche ore prima del fischio d’inizio previsto. A quel punto, il club si è attivato immediatamente per organizzare il rientro anticipato a Genova, cercando di gestire nel migliore dei modi una situazione tanto delicata quanto imprevista. Il club ha preso contatti con gli aeroporti di Salerno e Genova, lavorando per. Grazie a un lavoro di coordinamento tempestivo, la partenza è stata anticipata: il pullman della squadra ha lasciato l’hotel alle 12:30, fa sapere Il Secolo XIX, diretto verso l’aeroporto di Bellizzi, scortato dalle forze dell’ordine per evitare il traffico e garantire la puntualità del volo. L’aereo è decollato alle 14:15, atterrando a Genova intorno alle 15:30. Nonostante il rientro anticipato e la giornata caotica, lo staff tecnico guidato da Alberico Evani e Attilio Lombardo ha scelto di non fermarsi del tutto: alle 17, infatti, la squadra ha sostenuto unanel centro sportivo di Bogliasco. La preparazione è poi ripresa regolarmente la mattina seguente, con il mirino puntato sulla prossima trasferta di Carrara, in programma venerdì pomeriggio.

Sul piano istituzionale, la Sampdoria ha avuto un ruolo tutt’altro che secondario nella gestione della crisi a livello di Lega. Alla riunione straordinaria della Serie B – suddivisa in due sessioni, alle 15 e alle 18:30 – il club era rappresentato dal presidente Manfredi e dall’amministratore delegato Fiorella. Si è discusso a lungo su, con quattro proposte sul tavolo. La Sampdoria ha sostenuto con convinzione l’opzione di posticipare la giornata al 13 maggio, dopo la chiusura ufficiale del campionato. Una scelta che ha trovatoprevalendo quindi sulle altre ipotesi, tra cui quella di anticipare il recupero o scalare tutto il calendario. Non sono mancate le polemiche, con Spezia, Brescia, Pisa e Salernitana tra le società più critiche. Dal punto di vista sportivo, il rinvio potrebbe anche offrire un piccolo vantaggio alla Samp. Quando si giocherà la gara con la Juve Stabia, il 13 maggio, i campani potrebbero esseree, quindi, meno motivati. Di contro, la sfida successiva contro la Salernitana rischia di essere uno snodo cruciale nella corsa salvezza, aumentando la pressione su un gruppo già provato da una stagione complicata.

Intanto, anche il fronte tifosi ha avuto il suo peso. I sostenitori della Juve Stabia hanno espresso solidarietà ai blucerchiati, chiedendo che venga riconosciuto almeno il rimborso dei biglietti acquistati per la partita rinviata. Al momento, però, il club campano si è limitato a garantire la validità degli stessi tagliandi per il 13 maggio,. La Sampdoria, da parte sua, si è subito mossa per sollecitare una soluzione più flessibile, proponendo che tra le opzioni venga inserito anche il rimborso, vista la difficoltà per molti tifosi di tornare allo stadio in un giorno feriale.