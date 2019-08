Il terzino della Sampdoria Nicola Murru ha concesso una lunga intervista a Sky Sport: "Differenze tra Giampaolo e Di Francesco? Si lavora differentemente rispetto a mister Giampaolo, ma Di Francesco ha portato tanto entusiasmo e parla tanto coi giocatori, tiene il gruppo ben compatto. Quagliarella? Spero si riconfermi, è tra i candidati del Puskas e gli faccio i miei complimenti, è un ragazzo che ti aiuta tanto e gestisce lo spogliatoio da leader. Il mercato delle altre? Questo è un campionato molto difficile, sul Cagliari... posso dire che ho un amore particolare, il presidente ha fatto una grande squadra e spero facciano anche loro una grande stagione. Trasformare i fischi in applausi a Genova? È la mia prima esperienza fuori da Cagliari, credo di essere maturato sotto questo aspetto e devo sempre dire grazie a mister Giampaolo, mi ha sempre dato fiducia anche quando facevo i miei errori. Cosa fece Giampaolo in occasione dell'errore contro la Roma? Un errore pesante, il mister mi richiamò ma mi dimostrò anche la fiducia rimandandomi subito in campo e l'ho ripagato con un assist. Diverso con Di Francesco? Anche lui aspetta i giocatori e ti dà comunque tanta fiducia".