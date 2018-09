Non c'è due senza tre: il Napoli di Carlo Ancelotti vuole continuare a stupire e, dopo le due splendide rimonte che sono valse sei punti contro Lazio e Milan, torna in campo alle 20.30 di questa sera nel match dello Stadio Galileo Ferraris di Genova contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, scontro valido per la terza giornata della Serie A 2018/2019. I partenopei hanno bisogno dei tre punti per continuare ad accompagnare la Juventus, vittoriosa ieri sera a Parma, in cima alla classifica, e distanziare le rivali in ottica europea. Il tecnico azzurro, che in settimana ha conosciuto le difficili avversarie nel girone di Champions League (PSG e Liverpool), potrebbe optare per un po' di turnover, dando spazio dall'inizio ad Amadou Diawara al posto di Marek Hamsik e a Simone Verdi al posto di Josè Maria Callejon. Dal canto suo la Samp, ferma durante la prima giornata per la tragedia di Ponte Morandi a Genova e reduce dal ko di Udine, vuole ben figurare nella prima casalinga dinnanzi ai propri tifosi e centrare i primi punti della stagione: occhio soprattutto al napoletano ed ex Napoli Fabio Quagliarella, che spesso ha segnato contro i suoi ex compagni.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Sampdoria non vince contro il Napoli nel massimo campionato da maggio 2010, da allora 11 successi partenopei e tre pareggi. Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro la Sampdoria: nel parziale gli azzurri hanno realizzato 15 reti, esattamente 3 in media a partita.La Sampdoria ha perso la prima partita (0-1 vs Udinese) – i blucerchiati non perdono entrambe le prime due sfide stagionali nel massimo campionato dalla stagione 2004/05. La Sampdoria ha perso le ultime quattro partite di Serie A (tra questo e lo scorso campionato): non registra cinque sconfitte consecutive nella competizione dal novembre 2012. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 33 trasferte di Serie A (lo scorso aprile contro la Fiorentina) – 78 i gol segnati nel parziale dai partenopei, 2.4 a partita di media. La Sampdoria è la squadra che ha registrato finora il possesso palla medio più alto in Serie A (66.2%). Il Napoli ha vinto le prime due partite di campionato in rimonta: anche nella scorsa Serie A la squadra campana era stata quella ad aver recuperato più punti da situazioni di svantaggio (28 nel 2017/18).Fabio Quagliarella (11 reti in 34 presenze di Serie A con il Napoli nel 2009/10) ha trovato la rete in quattro delle ultime sei sfide di campionato contro i partenopei.Quattro dei sette gol segnati da Marek Hamsik contro la Sampdoria in Serie A sono arrivati al Ferraris: la squadra blucerchiata è quella contro cui lo slovacco ha vinto più partite nel massimo campionato (13 successi in 18 incontri). Solo contro il Milan (sei) Lorenzo Insigne ha segnato più gol in Serie A rispetto alla Sampdoria (cinque) – il classe ’91 è a una sola rete di distanza dalle 50 marcature nella massima serie.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.​



Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Verdi, Insigne, Milik.