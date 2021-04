Da mesi ormai il contratto di Fabio Quagliarella è uno degli argomenti più gettonati in casa Sampdoria. Spesso si continua a parlare del rinnovo dell'attaccante campano, attuale capocannoniere della formazione blucerchiata, ma per il momento non sembrano esserci in programma appuntamenti tra Ferrero e il numero 27 per discutere del futuro.



Secondo Il Secolo XIX in teoria non dovrebbero esserci problemi, dal momento che la rinuncia di Quagliarella alla Juventus lo scorso gennaio, unita alle dichiarazioni del Viperetta, convinto di trovare una quadra sul futuro del bomber, sembrano rendere la pratica meno complessa. Molto ovviamente dipenderà dai prossimi mesi.