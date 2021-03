Il gioiellino della Sampdoria incanta tutti. I tifosi blucerchiati lo stanno apprezzando, ma il talento classe 2000 ha parecchi estimatori anche in patria. Uno, in particolare, è il C.T. della sua Nazionale ​Kasper Hjulmand, stregato dalla doppietta realizzata dal fantasista nell'ultima presenza con la maglia biancorossa:



"​Mikkel è veloce, sembra sempre che abbia un po’ più di tempo degli altri, ed è sempre stato così" ha detto a bt.dk. "Ha sempre avuto una percezione incredibilmente rapida del tempo, dello spazio e del movimento intorno a lui. Lega le cose insieme e crea occasioni con i suoi piccoli passaggi. Ha anche guadagnato un po’ di velocità, perché ora corre più veloce di un anno fa".



Il futuro per Damsgaard sembra luminoso: "Quando crescerà un po’ di più e avrà un po’ più di intensità nel fisico, allora vedremo un top player. Non c’è differenza nei suoi pensieri, in quello che vede e nel modo in cui gioca ora, per le cose che fa, quelle che gli ho visto fare quando aveva 15, 16 o 17 anni".